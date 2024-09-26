Сбер, Альфа-банк и Т-банк объединились для развития новых платежных решений

Цель этой инициативы заключается в использовании накопленной экспертизы для внедрения новых платежных технологий и поддержания здоровой конкуренции на рынке. В результате совместной работы банки намерены создать высокотехнологичные инструменты, которые улучшат клиентский опыт и укрепят позиции России в глобальной финтех-отрасли.

Единый QR-код предоставляет пользователям унифицированное решение для расчетов, сохраняя возможность выбора различных сценариев оплаты и выгодных условий по программам лояльности. Для банков же это означает равный доступ к платежной инфраструктуре, что позволит сохранить существующие бизнес-модели.