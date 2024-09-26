Сбер, Альфа-банк и Т-банк объединились для развития новых платежных решений

Опубликовано 26 сентября 2024, 18:251 мин.
Сбер, Альфа-банк и Т-банк объединились для развития новых платежных решенийПодписан меморандум
Сбер, Альфа-банк и Т-банк подписали меморандум о создании консорциума, направленного на развитие инновационных платежных решений. Консорциум уже приступил к разработке первого продукта — единого QR-кода, который упростит процесс оплаты для потребителей.
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Цель этой инициативы заключается в использовании накопленной экспертизы для внедрения новых платежных технологий и поддержания здоровой конкуренции на рынке. В результате совместной работы банки намерены создать высокотехнологичные инструменты, которые улучшат клиентский опыт и укрепят позиции России в глобальной финтех-отрасли.
Единый QR-код предоставляет пользователям унифицированное решение для расчетов, сохраняя возможность выбора различных сценариев оплаты и выгодных условий по программам лояльности. Для банков же это означает равный доступ к платежной инфраструктуре, что позволит сохранить существующие бизнес-модели.