Сбер и «Аэрофлот» заключили партнерство в сфере ИИ

Сбер и «Аэрофлот» заключили партнерство в сфере ИИКомпании будут совместно развивать сервисы на базе GigaChat
Сбер и «Аэрофлот» заключили стратегическое партнерство для развития технологий генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Соглашение было подписано в рамках международной конференции AI Journey представителями обеих компаний.
Партнеры планируют совместно работать над улучшением клиентского опыта и расширением возможностей для пассажиров. Для этого будет организован обмен данными о продуктах и сервисах, что позволит обучать и развивать бизнес-решения на основе нейросети GigaChat от Сбера.
Как отметили в Сбере, ключевой задачей является обеспечение доступа к современным ИИ-продуктам для компаний и миллионов пользователей. «Аэрофлот», в свою очередь, рассчитывает использовать потенциал искусственного интеллекта для создания полезных решений в области планирования путешествий и повышения комфорта перелетов.
