В России
Опубликовано 19 сентября 2025, 13:52
1 мин.

Сбер и Академия наук Татарстана обучат нейросеть GigaChat татарскому языку

Проект поддержит цифровое использование родного языка
Сбербанк совместно с Академией наук Республики Татарстан начал работу над обучением нейросети GigaChat татарскому языку. Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках форума Kazan Digital Week.
Сбер и Академия наук Татарстана обучат нейросеть GigaChat татарскому языку

© Ferra.ru

Проект направлен на создание цифровых инструментов, которые позволят взаимодействовать на татарском языке в онлайн-среде. Основное внимание уделяется разработке технологий, способных поддерживать языковое разнообразие и расширять возможности цифровых сервисов.

Академия наук Татарстана предоставила базы данных с литературой, периодикой и образовательными материалами на татарском языке. Эти данные станут основой для обучения больших языковых моделей, разрабатываемых специалистами Сбера.

В результате планируется создать высокоточные модели машинного перевода и синтеза речи, а также инструменты для анализа текстовой информации. Такие решения помогут сохранять культурное наследие и упростят использование татарского языка в цифровой среде.