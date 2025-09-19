Сбер и Академия наук Татарстана обучат нейросеть GigaChat татарскому языку

Проект направлен на создание цифровых инструментов, которые позволят взаимодействовать на татарском языке в онлайн-среде. Основное внимание уделяется разработке технологий, способных поддерживать языковое разнообразие и расширять возможности цифровых сервисов.

Академия наук Татарстана предоставила базы данных с литературой, периодикой и образовательными материалами на татарском языке. Эти данные станут основой для обучения больших языковых моделей, разрабатываемых специалистами Сбера.

В результате планируется создать высокоточные модели машинного перевода и синтеза речи, а также инструменты для анализа текстовой информации. Такие решения помогут сохранять культурное наследие и упростят использование татарского языка в цифровой среде.