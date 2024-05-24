«Сбер» и «Автоваз» будут развивать автомобильную экосистему Lada

По словам представителей компаний, разработка передовых технологий для автомобилей Lada позволит сделать их более удобными и безопасными для водителей. В рамках соглашения также планируется увеличить объем производства автомобилей Lada Vesta нового поколения до 150 тыс. в год.

Президент «Сбербанка» Герман Греф посетил завод «Автоваз» и провел тест-драйв нескольких моделей, высоко оценив их характеристики. Губернатор Самарской области выразил уверенность в развитии партнерства между «Сбером» и регионом, отметив его важную роль в цифровизации автомобильной отрасли и достижении национальных целей развития России.