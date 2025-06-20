Сбер и «Деловая Россия» создадут фарминдустрию на основе ИИ

Как сообщили в пресс-службе банка, ссылаясь на председателя правления Германа Грефа, новая система поможет полностью изменить подход к разработке и производству лекарств. Основное внимание будет уделено персонализированной медицине, в которой препараты создаются с учетом особенностей конкретного человека.

Разработка начнется с этапа подбора молекул и будет охватывать весь цикл — от создания метода лечения до контроля за эффективностью его применения. Искусственный интеллект будет также использоваться для постоянного мониторинга состояния здоровья пациентов.

По словам председателя «Деловой России» Алексея Репика, этот шаг отражает более широкие изменения в экономике страны, где ключевые отрасли начинают развиваться на основе новых технологических принципов.