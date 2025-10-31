«Сбер» и «Газпромнефть» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ИИ

Опубликовано 31 октября 2025, 22:151 мин.
«Сбер» и «Газпромнефть» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ИИКомпании создадут решения на базе российских платформ
«Сбер Бизнес Софт» и «Газпромнефть — Цифровые решения» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и цифровизации корпоративных процессов. Компании планируют совместно разрабатывать и внедрять ИИ-сервисы и информационные системы, в том числе на базе платформы 1С.
Партнерство предполагает использование исключительно российских программных решений. Разработанные технологии будут применяться как внутри компаний, так и в проектах для внешних заказчиков. Основное внимание уделено автоматизации управления производством и оптимизации бизнес-процессов.
В рамках сотрудничества «Сбер Бизнес Софт» предоставит экспертную поддержку в части интеграции ИИ-инструментов и оптимизации операционной деятельности. Со своей стороны, «Газпромнефть — Цифровые решения» займется развитием промышленных IT-направлений, включая масштабирование корпоративных продуктов и повышение эффективности цифровых сервисов.