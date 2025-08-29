Сбер и Новосибирская область будут развивать ИИ

Стороны договорились совместно развивать и внедрять инновационные решения, стимулировать научные исследования и создавать новые технологические сервисы. Особое внимание будет уделено применению ИИ-технологий для автоматизации ключевых отраслей экономики региона, включая IT-индустрию и промышленность.

Как отметил Белевцев, развитие национальной модели генеративного искусственного интеллекта является стратегическим приоритетом. Отечественные решения, такие как GigaChat, обеспечивают защиту данных и заслуживают доверия пользователей. Внедрение российских AI-моделей в бизнес-процессы способно повысить эффективность государственного управления и сделать услуги более доступными.

Губернатор Травников поблагодарил Сбер за постоянную поддержку региона. Он отметил, что правительство области выбрало комбинированный подход: готовность к экспериментам сочетается с прагматичным решением о внедрении технологий. В сфере искусственного интеллекта приоритет отдается проектам с явным практическим эффектом.