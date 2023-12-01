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16:01, 01 декабря 2023
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Сбер и Оренбургская область договорились о совместном развитии ИИ в регионе

Планируется проводить мероприятия

В пресс-службе правительства Оренбургской области сообщили, что регион заключил стратегическое соглашение о сотрудничестве в области развития искусственного интеллекта (ИИ) и цифровой трансформации с ПАО Сбербанк, пишет РИА Новости.

Сбер и Оренбургская область договорились о совместном развитии ИИ в регионе

© Ferra.ru

Совместные усилия направлены на внедрение передовых технологий в здравоохранение, транспорт, строительство и экологию, что позволит создать инновационные сервисы для устойчивого развития региона, отметили в пресс-службе.

Применение искусственного интеллекта в государственном управлении является необходимым шагом для движения вперед. Опыт ПАО Сбербанк и наше взаимное сотрудничество будут способствовать ускоренной ИИ-трансформации региона.

Петухов Игнат Евгеньевич
Вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике - министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области

В пресс-службе добавили, что планируется проведение совместных мероприятий для популяризации применения ИИ, также для повышения финансовой и цифровой грамотности жителей региона

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