Сбер и Оренбургская область договорились о совместном развитии ИИ в регионе

Сбер и Оренбургская область договорились о совместном развитии ИИ в регионеПланируется проводить мероприятия
В пресс-службе правительства Оренбургской области сообщили, что регион заключил стратегическое соглашение о сотрудничестве в области развития искусственного интеллекта (ИИ) и цифровой трансформации с ПАО Сбербанк, пишет РИА Новости.
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Совместные усилия направлены на внедрение передовых технологий в здравоохранение, транспорт, строительство и экологию, что позволит создать инновационные сервисы для устойчивого развития региона, отметили в пресс-службе.
Применение искусственного интеллекта в государственном управлении является необходимым шагом для движения вперед. Опыт ПАО Сбербанк и наше взаимное сотрудничество будут способствовать ускоренной ИИ-трансформации региона.
В пресс-службе добавили, что планируется проведение совместных мероприятий для популяризации применения ИИ, также для повышения финансовой и цифровой грамотности жителей региона