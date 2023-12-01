Сбер и Оренбургская область договорились о совместном развитии ИИ в регионе

Планируется проводить мероприятия

В пресс-службе правительства Оренбургской области сообщили, что регион заключил стратегическое соглашение о сотрудничестве в области развития искусственного интеллекта (ИИ) и цифровой трансформации с ПАО Сбербанк, пишет РИА Новости.