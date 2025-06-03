Сбер и партнеры внедрят GigaChat в промышленность

Речь идет об интеграции нейросети GigaChat в промышленную платформу ZIIoT от «Цифры». Эта система уже используется для сбора и анализа производственных данных в реальном времени. Внедрение ИИ даст возможность автоматизировать работу с отчетами и технической документацией, выявлять сбои в производстве и предлагать пути оптимизации на основе накопленных данных.

Кроме того, планируется запуск голосовых и текстовых помощников для сотрудников, что упростит доступ к информации и сократит время на рутинные задачи.

Платформа ZIIoT предназначена для промышленного сектора и позволяет в режиме реального времени управлять производственными процессами. Интеграция ИИ усилит ее аналитические возможности и поможет снизить затраты.

Партнерство включает весь цикл работы с нейросетью — от подготовки данных до поддержки готового решения. По словам участников проекта, такая модель позволит быстрее адаптировать технологии под реальные потребности предприятий.