В России
Опубликовано 03 июня 2025, 16:13
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Сбер и партнеры внедрят GigaChat в промышленность

ИИ начнет анализировать и оптимизировать производство
Сбер, группа компаний «Цифра» и Центр речевых технологий (ЦРТ) объединили усилия, чтобы внедрить генеративный искусственный интеллект (ИИ) в промышленный сектор. Компании подписали соглашение о сотрудничестве, цель которого — повысить эффективность производства и ускорить цифровую трансформацию с помощью ИИ-модели GigaChat.
Сбер и партнеры внедрят GigaChat в промышленность

© Ferra.ru

Речь идет об интеграции нейросети GigaChat в промышленную платформу ZIIoT от «Цифры». Эта система уже используется для сбора и анализа производственных данных в реальном времени. Внедрение ИИ даст возможность автоматизировать работу с отчетами и технической документацией, выявлять сбои в производстве и предлагать пути оптимизации на основе накопленных данных.

Кроме того, планируется запуск голосовых и текстовых помощников для сотрудников, что упростит доступ к информации и сократит время на рутинные задачи.

Платформа ZIIoT предназначена для промышленного сектора и позволяет в режиме реального времени управлять производственными процессами. Интеграция ИИ усилит ее аналитические возможности и поможет снизить затраты.

Партнерство включает весь цикл работы с нейросетью — от подготовки данных до поддержки готового решения. По словам участников проекта, такая модель позволит быстрее адаптировать технологии под реальные потребности предприятий.