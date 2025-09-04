В России
Опубликовано 04 сентября 2025
Сбер и Приморский край внедрят ИИ в ключевые сферы

Соглашение подписано на Восточном экономическом форуме
Сбер и Правительство Приморского края заключили соглашение о сотрудничестве в сфере внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ). Документ был подписан на X Восточном экономическом форуме заместителем председателя правления Сбербанка Анатолием Поповым и первым вице-губернатором Приморского края Верой Щербиной.
Партнёрство направлено на цифровую трансформацию ключевых отраслей региона. Стороны планируют совместно разрабатывать и внедрять ИИ-решения в сферах образования, здравоохранения, транспорта, туризма и социальной поддержки.

В образовательной сфере будет создана система развития навыков, необходимых в цифровой экономике. Это позволит готовить специалистов новых профилей, таких как промт-инженеры и аналитики данных.

В здравоохранении планируется внедрение алгоритмов искусственного интеллекта для обработки медицинских изображений и анализа состояния пациентов. Эти решения призваны повысить доступность диагностики и поддержать врачей в принятии клинических решений.

Для развития туризма партнёры займутся созданием детализированной статистической системы. Это поможет участникам рынка и органам власти принимать более обоснованные решения и адаптировать предложения под потребности туристов.

В сфере транспорта планируется внедрение современных систем оплаты проезда и цифровых сервисов для пассажиров. Ожидается, что это повысит комфортность поездок в общественном транспорте.