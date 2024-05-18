Сбер и «Р-Фарм» втрое ускорят время разработки лекарств с помощью ИИ

Одна из самых длительных стадий в разработке новых лекарств — это создание структуры молекулы с нужными характеристиками. Это обычно занимает около трех лет работы специалистов. Новое AI-решение, разработанное совместно сбербанком и «Р-Фарм», позволяет сократить этот процесс до двух месяцев.

Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья Сбербанка, отметил, что фармацевтическая отрасль становится одним из основных направлений применения искусственного интеллекта. Технологии AI помогают в решении сложных задач в дизайне новых молекул.

Александр Быков, директор по экономике здравоохранения в «Р-Фарм», утверждает, что новые технологии AI позволят существенно сократить сроки разработки новых лекарств, делая их более доступными для пациентов.