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Опубликовано 18 мая 2024, 12:16
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Сбер и «Р-Фарм» втрое ускорят время разработки лекарств с помощью ИИ

С трех лет до двух месяцев
Сбер и компания «Р-Фарм» представили новое решение на базе искусственного интеллекта, которое позволяет ускорить процесс создания новых биологических препаратов в три раза.
Сбер и «Р-Фарм» втрое ускорят время разработки лекарств с помощью ИИ

© Ferra.ru

Одна из самых длительных стадий в разработке новых лекарств — это создание структуры молекулы с нужными характеристиками. Это обычно занимает около трех лет работы специалистов. Новое AI-решение, разработанное совместно сбербанком и «Р-Фарм», позволяет сократить этот процесс до двух месяцев.

Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья Сбербанка, отметил, что фармацевтическая отрасль становится одним из основных направлений применения искусственного интеллекта. Технологии AI помогают в решении сложных задач в дизайне новых молекул.

Александр Быков, директор по экономике здравоохранения в «Р-Фарм», утверждает, что новые технологии AI позволят существенно сократить сроки разработки новых лекарств, делая их более доступными для пациентов.