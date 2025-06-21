Сбер и РАНХиГС запустят курс по ИИ для госуправления

Программа «Цифровая трансформация в публичном управлении» рассчитана на выпускников бакалавриата и действующих управленцев. За 2,5 года студенты освоят работу с большими данными, научатся внедрять ИИ-решения в госуправление и развивать цифровые экосистемы.

Курс включает 37 дисциплин, разделенных на три блока: государственное управление, цифровые технологии и развитие управленческих навыков. Особый упор сделан на практику — учащиеся будут работать с реальными кейсами от Сбера и государственных ведомств.

Прием на программу ограничен — планируется набрать всего 50 студентов. Отбор пройдет в два этапа: компьютерное тестирование и собеседование. Занятия будут проходить в очно-заочном формате с нагрузкой 12−16 академических часов в неделю.