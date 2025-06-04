Сбер и РЖД внедрят ИИ в туризм и сервисы для путешественников

Основная цель соглашения — развитие цифровых сервисов с применением технологий искусственного интеллекта. Компании планируют создавать инструменты, которые помогут пользователям получать персонализированные предложения — маршруты, экскурсии и билеты, подобранные под индивидуальные предпочтения.

Кроме того, в рамках проекта предполагается активное использование чат-ботов и голосовых помощников. Это должно упростить взаимодействие с клиентами и повысить качество обслуживания. Также планируется автоматизировать подбор туров и маршрутов по всем видам транспорта.

Одним из направлений станет интеграция решений Сбера в платформу «Инновационная мобильность», которую развивает РЖД. Эта платформа объединяет информацию от более чем 5000 поставщиков, включая железнодорожные и автобусные компании, авиаперевозчиков и операторов водного транспорта. Благодаря использованию API-интерфейсов Сбера, процесс подключения новых партнеров и сервисов должен стать проще.