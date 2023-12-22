Сбер и Сеченовский университет будут совместно развивать цифровую медицину

Сбер и Сеченовский университет будут совместно развивать цифровую медицинуИ использовании искусственного интеллекта
Сбер и Сеченовский университет заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, целью которого стало развитие образовательных и инновационных проектов. По сообщению пресс-службы Сбера, стороны сосредоточатся на разработке и использовании искусственного интеллекта (ИИ) в сфере медицины, пишет «Газета.ру» ссылаясь на пресс-службу банка.
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Директор Центра индустрии здоровья Сбербанка, Сергей Жданов, подчеркнул, что уже проводится умный мониторинг для выявления артериальной гипертензии и планируется использование ИИ для анализа медицинских образов. Помимо этого, запланировано дополнительное профессиональное образование для медиков.
Сбер и университет уже реализуют совместные образовательные проекты, включая интенсивы по программированию для будущих разработчиков цифровых медицинских сервисов.
Первый проректор Сеченовского университета, Андрей Свистунов, отметил значимость партнерства, подчеркнув экспертизу Сбера в области искусственного интеллекта, который будет успешно применен в будущих совместных проектах.