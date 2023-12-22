Сбер и Сеченовский университет будут совместно развивать цифровую медицину

Директор Центра индустрии здоровья Сбербанка, Сергей Жданов, подчеркнул, что уже проводится умный мониторинг для выявления артериальной гипертензии и планируется использование ИИ для анализа медицинских образов. Помимо этого, запланировано дополнительное профессиональное образование для медиков.

Сбер и университет уже реализуют совместные образовательные проекты, включая интенсивы по программированию для будущих разработчиков цифровых медицинских сервисов.

Первый проректор Сеченовского университета, Андрей Свистунов, отметил значимость партнерства, подчеркнув экспертизу Сбера в области искусственного интеллекта, который будет успешно применен в будущих совместных проектах.