Сбер и Т-Банк объединят счета в одном приложении

В настоящее время идет пилотный проект, в рамках которого банки тестируют новые функции и собирают отзывы от клиентов. Хромов отметил, что следующими шагами станут масштабирование пилота на новые группы пользователей и окончательный запуск системы.

Средний россиянин является клиентом двух-трех банков, что требует использования нескольких приложений для управления финансами. Нововведение позволит упростить клиентский путь: пользователи смогут видеть свои средства в других банках и осуществлять переводы, не переходя между приложениями, добавил Хромов.

Кроме того, такая интеграция даст возможность банкам лучше понимать потребности клиентов и предлагать им более персонализированные продукты, например, индивидуальные условия по кредитам, что улучшит качество обслуживания и сделает финансовые услуги более доступными.