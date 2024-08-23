Сбер и Томская область расширят сотрудничество в сфере ИИ

Владимир Мазур отметил, что регион обладает значительным кадровым потенциалом благодаря шести государственным университетам, где учится более 65 тысяч студентов. В этом году в Томске была создана первая за Уралом межуниверситетская квантовая сеть.

Стороны договорились о совместной работе над проектами, такими как строительство мусоросортировочного комплекса в рамках нацпроекта «Экология» и внедрение Центра управления госпитализацией «УДАР», который улучшает маршрутизацию пациентов с инсультами.