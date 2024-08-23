Сбер и Томская область расширят сотрудничество в сфере ИИ

Опубликовано 23 августа 2024, 23:05
1 мин.
Сбер и Томская область расширят сотрудничество в сфере ИИОбсуждены новые проекты и перспективы развития технологий в регионе
Губернатор Томской области Владимир Мазур и первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в пятницу подписали соглашение о расширении сотрудничества в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и реального сектора. В ходе рабочей встречи в Томске обсуждались совместные проекты и планы на будущее.
© Ferra.ru
Владимир Мазур отметил, что регион обладает значительным кадровым потенциалом благодаря шести государственным университетам, где учится более 65 тысяч студентов. В этом году в Томске была создана первая за Уралом межуниверситетская квантовая сеть.
Стороны договорились о совместной работе над проектами, такими как строительство мусоросортировочного комплекса в рамках нацпроекта «Экология» и внедрение Центра управления госпитализацией «УДАР», который улучшает маршрутизацию пациентов с инсультами.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
Теги: