Сбер интегрировал ИИ-помощника GigaCode в платформу для разработчиков GitVerse

Опубликовано 27 марта 2026, 17:391 мин.
Сбер интегрировал ИИ-помощника GigaCode в платформу для разработчиков GitVerseОн помогает писать код и автоматически проверяет уязвимости
Платформа Сбера для работы с кодом GitVerse получила новые возможности. ИИ-помощник GigaCode теперь доступен в формате чата. Ассистент отвечает на вопросы по документации, помогает создавать репозитории, настраивать пайплайны и автоматически генерирует названия и описания коммитов.
Встроенные инструменты безопасности сканируют зависимости на наличие уязвимостей и предотвращают утечки данных. Система формирует отчеты с рекомендациями по исправлению без дополнительных настроек.
Появился сервис GitVerse Pages для размещения документации, демопроектов и блогов. Пользователи могут публиковать статические сайты без затрат на отдельный хостинг. При изменении файлов обновленная версия выкладывается автоматически.
Как отметили в компании, сегодня с платформой работают 200 тысяч инженеров. Разработчики стремятся создать среду, где ИИ становится активным партнером, освобождая специалистов от рутины для решения стратегических задач. Платформа постоянно обновляется с учетом обратной связи пользователей.