Сбер начал автоматически блокировать звонки со скрытых номеров

Опубликовано 22 июля 2025, 14:571 мин.
Сбер начал автоматически блокировать звонки со скрытых номеровСервис автоматически блокирует скрытые номера
Сбер обновил сервис «Определитель номера» новой функцией — автоматической блокировкой звонков со скрытых номеров. Теперь такие вызовы, включая спам и мошеннические попытки, будут отсекаться ещё до первого гудка.
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Функция доступна бесплатно для пользователей приложения СберБанк Онлайн на Android. Для её активации необходимо обновить приложение до версии 16.9 или новее, включить «Определитель номера» в настройках и отметить опцию блокировки скрытых номеров.
Сервис анализирует входящие звонки, сверяя их с постоянно обновляемой базой мошеннических номеров. Это помогает защитить пользователей от нежелательных контактов и потенциальных угроз.
«Определитель номера» — часть комплекса защитных сервисов Сбера, который также включает «Антивирус» и «Близкие рядом». Эти инструменты призваны снизить риски телефонного мошенничества, вирусных атак и других киберугроз.