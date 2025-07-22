Сбер начал автоматически блокировать звонки со скрытых номеров

Функция доступна бесплатно для пользователей приложения СберБанк Онлайн на Android. Для её активации необходимо обновить приложение до версии 16.9 или новее, включить «Определитель номера» в настройках и отметить опцию блокировки скрытых номеров.

Сервис анализирует входящие звонки, сверяя их с постоянно обновляемой базой мошеннических номеров. Это помогает защитить пользователей от нежелательных контактов и потенциальных угроз.

«Определитель номера» — часть комплекса защитных сервисов Сбера, который также включает «Антивирус» и «Близкие рядом». Эти инструменты призваны снизить риски телефонного мошенничества, вирусных атак и других киберугроз.