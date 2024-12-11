Сбер начнет выдачу справок с Госуслуг в своих офисах

Для того чтобы получить справку, необходимо заказать документ через портал «Госуслуги» в разделе «Услуги» → «Справки, выписки». После получения уведомления о готовности документа (что займет всего несколько минут) клиенту нужно прийти в любой офис Сбера и сообщить сотруднику номер документа.

В офисе Сбербанка справку распечатают, поставят на нее печать и подпись, что придаст документу такую же юридическую силу, как и оригиналу, выданному в МФЦ или в соответствующем ведомстве. Это позволит использовать полученные документы по месту требования, уверенно подтверждая их подлинность.