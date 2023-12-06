Сбер начнёт предупреждать о звонках мошенников в своем приложении

Сбер начнёт предупреждать о звонках мошенников в своем приложенииВ приложении будет появляться красный экран
Сбер представил новую функцию в своем мобильном приложении "Сбербанк Онлайн", которая предупреждает клиентов о потенциальных звонках от мошенников. Первый зампредседателя правления банка, Кирилл Царев, объявил о внедрении этой функции, призванной защитить пользователей от телефонного мошенничества, пишет РИА Новости.
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При обнаружении подозрительной активности, например, при общении клиента с потенциальным мошенником, приложение "Сбербанк Онлайн" автоматически выводит красный экран с предупреждением "Вам звонит мошенник!". Это предостережение призвано отвлечь внимание клиента и предоставить возможность немедленно связаться с банком, используя кнопку на экране.
Цель этой новой функции - предупреждать клиентов о возможных угрозах и предотвращать передачу финансовой информации мошенникам, которые могут использовать её для мошеннических целей. По словам Царева, в день мошенники осуществляют около 8 миллионов звонков, и защита клиентов от этой угрозы - приоритет "Сбербанка".