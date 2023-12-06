Сбер начнёт предупреждать о звонках мошенников в своем приложении

При обнаружении подозрительной активности, например, при общении клиента с потенциальным мошенником, приложение "Сбербанк Онлайн" автоматически выводит красный экран с предупреждением "Вам звонит мошенник!". Это предостережение призвано отвлечь внимание клиента и предоставить возможность немедленно связаться с банком, используя кнопку на экране.

Цель этой новой функции - предупреждать клиентов о возможных угрозах и предотвращать передачу финансовой информации мошенникам, которые могут использовать её для мошеннических целей. По словам Царева, в день мошенники осуществляют около 8 миллионов звонков, и защита клиентов от этой угрозы - приоритет "Сбербанка".