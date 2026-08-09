Сбер назвал ИИ следующим этапом цифровизации устойчивого развития

ИТ-платформа «КОСМОС» автоматизирует сбор и объединение ESG-информации группы. В кредитовании используется четырехуровневая оценка ESG-рисков, а ESG-скоринг учитывает более 30 характеристик. Климатические события прогнозируются на горизонты шесть и 12 месяцев. В 2025 году энергопотребление Сбербанка снизилось на 24%.

Для геопространственного анализа используется платформа GeoAI. К середине 2026 года ее протестировали в 10 регионах, а с конца февраля запустили 12 пилотных проектов.

Вице-президент по устойчивому развитию Сбербанка Марина Булова отметила рост применения генеративного ИИ российскими компаниями. По приведенной оценке, его используют от 70% до 80% организаций.