Сбер обновил экран входа и фоны своего приложения

Опубликовано 23 июля 2024, 21:43
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Сбер обновил экран входа и фоны своего приложенияНа Android
Сбер обновил дизайн входа в мобильное приложение СберБанк Онлайн. Теперь любимые заставки пользователей будут отображаться и внутри приложения, и на экране авторизации. Обновление доступно для смартфонов на Android после обновления приложения до последней версии 15.12.
Пользователи могут выбрать универсальный фон приложения на главном экране, нажав на значок «•••», а затем выбрав «Фоны приложения». Доступны различные варианты: от пейзажей Русского географического общества до арт-коллекций, а также авторские фотопроекты и изображения, созданные с помощью нейросети Сбера Kandinsky.
Войти в приложение по-прежнему можно по биометрии (отпечаток пальца или лицо) или по пятизначному коду-паролю.
Алексей Круглов, вице-президент Сбербанка, отметил, что обновления направлены на улучшение визуальной привлекательности и удобства приложения, обеспечивая положительные эмоции для пользователей.