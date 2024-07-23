Сбер обновил экран входа и фоны своего приложения

Пользователи могут выбрать универсальный фон приложения на главном экране, нажав на значок «•••», а затем выбрав «Фоны приложения». Доступны различные варианты: от пейзажей Русского географического общества до арт-коллекций, а также авторские фотопроекты и изображения, созданные с помощью нейросети Сбера Kandinsky.

Войти в приложение по-прежнему можно по биометрии (отпечаток пальца или лицо) или по пятизначному коду-паролю.

Алексей Круглов, вице-президент Сбербанка, отметил, что обновления направлены на улучшение визуальной привлекательности и удобства приложения, обеспечивая положительные эмоции для пользователей.