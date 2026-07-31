Сбер обновил модель угроз для систем ИИ

В модели описаны 37 угроз и 51 способ их реализации. Для каждой указаны возможные последствия, нарушаемые свойства информации и связанные объекты. Перечень объектов защиты был расширен. В него включили критические точки, которые раньше не рассматривались. Это позволяет точнее оценивать риски с учетом архитектуры конкретного ИИ-решения.

Документ предназначен для разработчиков, MLOps-инженеров, архитекторов и специалистов по безопасности. Он помогает выстраивать системный подход к защите на всех этапах — от сбора данных до эксплуатации моделей. Модель основана на анализе актуальных угроз, мировых практиках и опыте Сбера. Организации могут использовать ее для выявления и приоритизации угроз на ранних стадиях проектирования.