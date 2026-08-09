Сбер обучил школьников и студентов навыкам кибербезопасности

Программа включала применение искусственного интеллекта (ИИ) при безопасной разработке, защиту кода, поиск уязвимостей и анализ потоков данных. Отдельно специалисты разобрали современные киберугрозы и вопросы использования ИИ с сохранением человеческого контроля.

Школу проводит Ассоциация руководителей служб информационной безопасности в Подмосковье. Ее задача заключается в подготовке специалистов для отрасли кибербезопасности.

Лучшим участникам предложат возможность пройти стажировку и присоединиться к команде кибербезопасности Сбера. Выпускники школы также участвуют в международных соревнованиях по информационной безопасности.