Сбер обучил школьников и студентов навыкам кибербезопасности

Опубликовано 09 августа 2026, 13:051 мин.
Сбер обучил школьников и студентов навыкам кибербезопасностиВ школе CTF участвовали около 120 человек
Около 120 школьников и студентов из разных регионов России приняли участие в XIV Летней школе CTF по кибербезопасности. Партнером образовательного интенсива выступил Сбер, эксперты которого провели занятия для участников.
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Программа включала применение искусственного интеллекта (ИИ) при безопасной разработке, защиту кода, поиск уязвимостей и анализ потоков данных. Отдельно специалисты разобрали современные киберугрозы и вопросы использования ИИ с сохранением человеческого контроля.
Школу проводит Ассоциация руководителей служб информационной безопасности в Подмосковье. Ее задача заключается в подготовке специалистов для отрасли кибербезопасности.
Лучшим участникам предложат возможность пройти стажировку и присоединиться к команде кибербезопасности Сбера. Выпускники школы также участвуют в международных соревнованиях по информационной безопасности.