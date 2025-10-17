Сбер одобрил 1,3 трлн рублей жилищных кредитов с помощью ИИ

Застройщики теперь могут получать коммерческие предложения по финансированию проектов в течение одного дня. Для этого достаточно подать заявку через приложение СберБизнес. Такая возможность доступна для проектного финансирования с эскроу-счетами и комбинированных продуктов.

С момента внедрения автоматизированной системы банк одобрил 1175 сделок на сумму 4,7 триллиона рублей. Текущие показатели текущего года уже превысили итоги всего прошлого года на 300 миллиардов рублей.

К 2026 году Сбербанк планирует перевести основную часть сделок по финансированию строительства на полностью автоматизированный процесс.