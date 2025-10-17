Сбер одобрил 1,3 трлн рублей жилищных кредитов с помощью ИИ

Опубликовано 17 октября 2025, 21:461 мин.
Сбер одобрил 1,3 трлн рублей жилищных кредитов с помощью ИИТехнологии ускоряют процесс финансирования строительства
Сбербанк активно использует технологии искусственного интеллекта (ИИ) для ускорения процедуры одобрения кредитов на жилищное строительство. С начала 2025 года с применением таких систем было одобрено 703 сделки на общую сумму 1,3 триллиона рублей.
Застройщики теперь могут получать коммерческие предложения по финансированию проектов в течение одного дня. Для этого достаточно подать заявку через приложение СберБизнес. Такая возможность доступна для проектного финансирования с эскроу-счетами и комбинированных продуктов.
С момента внедрения автоматизированной системы банк одобрил 1175 сделок на сумму 4,7 триллиона рублей. Текущие показатели текущего года уже превысили итоги всего прошлого года на 300 миллиардов рублей.
К 2026 году Сбербанк планирует перевести основную часть сделок по финансированию строительства на полностью автоматизированный процесс.
