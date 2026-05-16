Сбер организовал первую лизинговую сделку на комплекс GigaChat Enterprise

Опубликовано 16 мая 2026, 07:48
Сбер организовал первую лизинговую сделку на комплекс GigaChat EnterpriseИИ-серверы передали в лизинг на 36 месяцев
Сбер реализовал первую в России лизинговую сделку с программно-аппаратным комплексом GigaChat Enterprise. В основу решения вошло серверное оборудование с установленной нейросетевой моделью банка. Проект был оформлен через «СберЛизинг», поставщиком выступила компания «Салют для бизнеса».
Условия включают минимальный первоначальный взнос и срок лизинга 36 месяцев. Также предусмотрена скидка на оборудование, что позволило компании начать использование генеративного искусственного интеллекта без стартовых затрат и распределить платежи на три года.
Комплекс будет использоваться для запуска GenAI-проектов, включая создание цифрового помощника для менеджера по продажам недвижимости. Система способна формировать ответы в реальном времени и учитывать контекст общения с клиентами.
В Сбербанке отметили, что проект стал частью цифровой трансформации бизнеса. Решение направлено на повышение эффективности процессов и снижение издержек за счет автоматизации.