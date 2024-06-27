Сбер открыл доступ к AI-ассистенту GIGA CODE для оценки кода

По словам Белевцева, GIGA CODE, доступный на языке Java в режиме beta-тестирования через платформу GitVerse, уже привлек более 20 тыс. разработчиков. Сервис генерирует второе мнение о коде, анализируя публичные репозитории и предоставляя данные о трудозатратах на разработку.

Кроме того, GIGA CODE поддерживает более 30 языков программирования и предлагает новые возможности для улучшения эффективности разработки, включая генерацию юнит-тестов и написание документации. AI-ассистент также интегрирован с многофункциональным чатом, обогащая его функционал кодогенерации и поддержки разработки в реальном времени.