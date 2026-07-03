Сбер открыл доступ к первой российской диффузионной языковой модели

В отличие от классических больших языковых моделей, которые генерируют текст последовательно, GFusion сначала создает черновой вариант ответа, а затем поэтапно его уточняет. Такой подход позволяет генерировать текст до 45% быстрее GigaChat 3, а также эффективнее использовать ограниченные объемы данных при обучении и формировать сразу несколько частей ответа.

Вместе с GFusion опубликованы инструменты для ускорения обучения диффузионных моделей с меньшим количеством видеокарт. Также команда добавила поддержку новой модели и алгоритма генерации в открытый инструмент SGLang для запуска языковых моделей.