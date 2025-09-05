«Сбер» открыл лекторий о цифровых технологиях

Первую серию мероприятий провели для жителей Приморского края. Лекторий стал площадкой для обмена опытом и знаниями о практическом использовании искусственного интеллекта в различных сферах — от образования и здравоохранения до промышленности и бизнеса.

Как отмечают в банке, такие встречи призваны стать средой для общения с экспертами. Они помогут узнать, как цифровые решения и ИИ уже сегодня позволяют раскрывать потенциал человека с учётом его индивидуальных особенностей и интересов.

В дальнейшем Сбер планирует проводить аналогичные мероприятия и в других регионах России. К участию будут привлекаться ведущие специалисты.