«Сбер» открыл лекторий о цифровых технологиях

Опубликовано 05 сентября 2025, 19:551 мин.
«Сбер» открыл лекторий о цифровых технологияхНа Восточном экономическом форуме
На полях X Восточного экономического форума (ВЭФ) Сбер представил новый просветительский проект — лекторий «СберУм». Он посвящён современным цифровым технологиям и их применению для развития и обучения. Инициатива направлена на широкую аудиторию, желающую разобраться в технологических трендах.
Первую серию мероприятий провели для жителей Приморского края. Лекторий стал площадкой для обмена опытом и знаниями о практическом использовании искусственного интеллекта в различных сферах — от образования и здравоохранения до промышленности и бизнеса.
Как отмечают в банке, такие встречи призваны стать средой для общения с экспертами. Они помогут узнать, как цифровые решения и ИИ уже сегодня позволяют раскрывать потенциал человека с учётом его индивидуальных особенностей и интересов.
В дальнейшем Сбер планирует проводить аналогичные мероприятия и в других регионах России. К участию будут привлекаться ведущие специалисты.