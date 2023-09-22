Сбер открыл новый кампус «Школы 21»В сотрудничестве с Новгородской областью
Директор новгородского кампуса «Школы 21» Андрей Латышев во время экскурсии по кампусу рассказал журналистам, что Сбер открыл новый кампус в сотрудничестве с правительством Новгородской области и Новгородским государственным университетом имени Ярослава Мудрого.
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Также Андрей Латышев сообщили, что это уже пятый кампус «Школы 21» в стране и основной особенностью школы является метод обучения «Равный — равному», а главным удобством является, что обучаться можно 24 часа в сутки, школа работает круглосуточно.
«"Школа 21" — школа программирования, первая открытая в Северо-Западном федеральном округе и пятая школа Сбера в России. Открыта для любого возраста (от 18 лет), школа стоит на четырех основных принципах. Первый, и он, наверное, самый важный — "равный равному" — в школе нет учителей, нет менторов, как мы привыкли к обычной системе в университете, и в самой школе мы общаемся "равный - равному", на "ты", неважно — 19 лет или 43 года".