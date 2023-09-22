Сбер открыл новый кампус «Школы 21»

«"Школа 21" — школа программирования, первая открытая в Северо-Западном федеральном округе и пятая школа Сбера в России. Открыта для любого возраста (от 18 лет), школа стоит на четырех основных принципах. Первый, и он, наверное, самый важный — "равный равному" — в школе нет учителей, нет менторов, как мы привыкли к обычной системе в университете, и в самой школе мы общаемся "равный - равному", на "ты", неважно — 19 лет или 43 года".