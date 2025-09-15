Сбер открыл образовательное пространство для студентов в ВШЭ

Опубликовано 15 сентября 2025, 23:271 мин.
Сбер открыл образовательное пространство для студентов в ВШЭЛекции, семинары и коворкинг
В корпусе НИУ ВШЭ на Покровском бульваре появилась новая аудитория, созданная Сбером. Здесь студенты смогут посещать лекции и проектные семинары, а в свободное время использовать пространство как коворкинг или площадку для собственных мероприятий, включая киносеансы и интеллектуальные дебаты.
© Сбер
Пространство разработано с «культурным кодом» Сбера, чтобы стимулировать студентов к новым возможностям, знакомствам и реализации собственных проектов. Ожидается, что здесь будут формироваться команды и проекты, развивающие креативное мышление и сотрудничество.
В день открытия состоялся студенческий фестиваль. Гости могли протестировать «умные» устройства, пройти VR-экскурсии по цифровому дому и пообщаться с сотрудниками различных подразделений Сбера. Студенты также узнали о профессиях в сфере искусственного интеллекта, получили карьерные консультации и познакомились с образовательными программами, реализуемыми совместно банком и университетом.