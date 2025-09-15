Сбер открыл образовательное пространство для студентов в ВШЭ

Пространство разработано с «культурным кодом» Сбера, чтобы стимулировать студентов к новым возможностям, знакомствам и реализации собственных проектов. Ожидается, что здесь будут формироваться команды и проекты, развивающие креативное мышление и сотрудничество.

В день открытия состоялся студенческий фестиваль. Гости могли протестировать «умные» устройства, пройти VR-экскурсии по цифровому дому и пообщаться с сотрудниками различных подразделений Сбера. Студенты также узнали о профессиях в сфере искусственного интеллекта, получили карьерные консультации и познакомились с образовательными программами, реализуемыми совместно банком и университетом.