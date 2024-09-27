В России
Опубликовано 27 сентября 2024, 13:11
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Сбер открыл оплату «улыбкой» для карт любых банков

Достаточно привязать карту к сервису «Оплата улыбкой»
Клиенты Сбера получили возможность оплачивать покупки по биометрии с карт любых банков. Для этого достаточно привязать нужную карту к сервису «Оплата улыбкой» в приложении СберОнлайн. Ранее этот сервис был доступен только для карт Сбера.
Сбер открыл оплату «улыбкой» для карт любых банков

© Ferra.ru

Теперь клиентам не нужно носить с собой карты других банков — транзакция может быть проведена просто взглядом на камеру терминала Сбербанка. При этом пользователи по-прежнему будут получать кэшбек и все привилегии от своего банка.

В декабре Сбер планирует запустить межбанковский биоэквайринг, благодаря которому «Оплата улыбкой» станет доступна клиентам любого банка, принимающего карты на территории России.

Сервис, запущенный летом 2023 года, демонстрирует растущую популярность — уже установлено более 750 тысяч био-терминалов, а к концу года их число увеличится до 1 миллиона. Дмитрий Малых, старший вице-президент Сбера, руководитель блока «Транзакционный банкинг» подчеркнул, что сервис становится привлекательным для клиентов других банков и доступным для всех совершеннолетних граждан.

Источник:Сбер
Автор:Ингела Воробьева
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