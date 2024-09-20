В России
Опубликовано 20 сентября 2024, 16:26
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Сбер перейдет на российский сервис виртуальных рабочих мест

Для более чем 150 тыс. сотрудников
Сбербанк заменит зарубежную платформу Citrix на отечественное решение Termidesk от компании «УВЕОН — облачные технологии», входящей в состав ПАО Группа Астра. Это переход создаст сервис виртуальных рабочих мест для более чем 150 тыс. сотрудников банка.
Сбер перейдет на российский сервис виртуальных рабочих мест

© Ferra.ru

Termidesk был выбран из-за своей высокой производительности, способной справляться с нагрузками до 100 тыс. пользовательских подключений, а также наличию собственного протокола доступа Tera, который оптимизирует соединения даже на слабых каналах связи. Ключевым преимуществом является компонент «Агрегатор», упрощающий управление системой и обеспечивающий высокую отказоустойчивость архитектуры.

Процесс внедрения проходит для сотрудников практически незаметно, что позволяет сохранить привычный рабочий процесс. Старший вице-президент, руководитель блока «Технологий» Сбербанка Кирилл Меньшов отметил, что переход на отечественные технологии обеспечивает стабильность услуг и повышает эффективность работы.

Генеральный директор «Группы Астра» Илья Сивцев подчеркнул, что партнёрство со Сбербанком помогает укрепить экспертизу компании в области создания сложных ИТ-инфраструктур. Ожидается, что перевод сотрудников на новое решение завершится в начале 2025 года.