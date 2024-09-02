Сбер перевел выпуска и обслуживания карт на собственную платформу процессинга

Опубликовано 02 сентября 2024, 13:591 мин.
Сбер перевел выпуска и обслуживания карт на собственную платформу процессингаВсе 200 млн карт обслуживаются на собственном решении
Сбер завершил миграцию выпуска и обслуживания банковских карт на собственную платформу процессинга, полностью запатентованную и внесенную в реестр отечественного программного обеспечения (ПО). Пилотный проект для сотрудников банка завершился в прошлом году, а с начала 2024 года началась массовая миграция, которая теперь полностью завершена. Новая платформа обслуживает около 200 млн активных дебетовых и кредитных карт.
© Ferra.ru
По словам Кирилла Царёва, первого заместителя Председателя Правления Сбербанка, вопрос импортозамещения является приоритетным для банка. Новое решение отличается высокой надежностью и удобством. Царёв отметил, что переход на новую платформу прошел бесшовно для клиентов, с бесплатным перевыпуском кредитных карт и улучшенными условиями.
Новая платформа Сбера, Platform V DataGrid, представляет собой современное решение для работы с данными в реальном времени, обеспечивая стабильность при высоких нагрузках. Система включает в себя также Platform V Pangolin для менее нагруженных данных, обеспечивая высокую безопасность и производительность.