Сбер перевел выпуска и обслуживания карт на собственную платформу процессинга

По словам Кирилла Царёва, первого заместителя Председателя Правления Сбербанка, вопрос импортозамещения является приоритетным для банка. Новое решение отличается высокой надежностью и удобством. Царёв отметил, что переход на новую платформу прошел бесшовно для клиентов, с бесплатным перевыпуском кредитных карт и улучшенными условиями.

Новая платформа Сбера, Platform V DataGrid, представляет собой современное решение для работы с данными в реальном времени, обеспечивая стабильность при высоких нагрузках. Система включает в себя также Platform V Pangolin для менее нагруженных данных, обеспечивая высокую безопасность и производительность.