Сбер перевёл «Безбумажный мидл-офис» с Pega на российские решения

Новая система, построенная на базе цифровой платформы Platform V, автоматизирует обработку, хранение и маршрутизацию документов. В процессе миграции было модернизировано более 20 бизнес-процессов с участием 15 кросс-функциональных команд. На обновленные интерфейсы перешли свыше 70 тысяч сотрудников, которые теперь ежемесячно обрабатывают около 2 миллионов задач.

Основу системы составляет Platform V Flow — BPM-решение для моделирования и автоматизации бизнес-процессов. На его базе создано более 100 исполняемых моделей, определяющих порядок выполнения задач и распределение ответственности. Инфраструктуру обеспечивают операционная система SberLinux OS Server, СУБД Pangolin DB и система защиты контейнерных приложений DropApp.

Переход позволил оптимизировать нагрузку на сотрудников.