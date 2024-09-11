Сбер полностью перейдет на собственную систему управления базами данных

Опубликовано 11 сентября 2024, 16:421 мин.
Сбер полностью перейдет на собственную систему управления базами данныхСистема Platform v pangolin заменит иностранные решения
В пресс-службе Сбера сообщили, что к концу 2024 года банк планирует завершить переход своих автоматизированных систем в критической информационной инфраструктуре на собственное решение Platform v pangolin. Эта инициатива направлена на импортозамещение и обеспечивает переход с иностранных систем управления базами данных (СУБД) на отечественную платформу.
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Старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Технологии» Кирилл Меньшов сообщил, что продукты Platform v pangolin уже заменили многие западные решения в компании. По его словам, новая СУБД не только соответствует высоким требованиям Сбера по производительности и безопасности, но и превосходит иностранные аналоги по ряду параметров.
Platform v pangolin, основанная на PostgreSQL, является частью цифровой облачной платформы Platform v от «Сбертеха». Она отличается высокой производительностью, надежностью и безопасностью, что делает её подходящей для работы в крупных корпорациях.