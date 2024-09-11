Сбер полностью перейдет на собственную систему управления базами данных

Старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Технологии» Кирилл Меньшов сообщил, что продукты Platform v pangolin уже заменили многие западные решения в компании. По его словам, новая СУБД не только соответствует высоким требованиям Сбера по производительности и безопасности, но и превосходит иностранные аналоги по ряду параметров.

Platform v pangolin, основанная на PostgreSQL, является частью цифровой облачной платформы Platform v от «Сбертеха». Она отличается высокой производительностью, надежностью и безопасностью, что делает её подходящей для работы в крупных корпорациях.