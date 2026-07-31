Сбер получил более 475 млрд рублей эффекта от внедрения ИИ в 2025 году

По данным отчета «СберУниверситета», технологии искусственного интеллекта становятся частью работы финансовых организаций. В ВТБ экономический эффект от использования ИИ оценивается примерно в 15 млрд рублей с планами увеличить показатель до 50 млрд рублей в ближайшие два года. В Т-банке эффект от применения технологии в операционных процессах составляет несколько десятков миллиардов рублей, а в Альфа-банке роботизированные системы выполняют около 3,5 млн операций ежемесячно, что сопоставимо с работой примерно 870 сотрудников.

Банк России отмечает, что 20% участников финансового рынка уже используют ИИ на постоянной основе, 15% реализуют пилотные проекты, а 61% рассматривают внедрение генеративных моделей.