Сбер получил более 475 млрд рублей эффекта от внедрения ИИ в 2025 году

Опубликовано 31 июля 2026, 21:421 мин.
Сбер получил более 475 млрд рублей эффекта от внедрения ИИ в 2025 годуВ банке реализовали свыше 700 ИИ-проектов
Сбер в 2025 году внедрил более 700 инициатив с использованием искусственного интеллекта (ИИ) и получил финансовый эффект свыше 475 млрд рублей. Из этой суммы более 50 млрд рублей пришлось на применение генеративного ИИ. Также в компании запустили около 900 автономных ИИ-агентов, пишет ТАСС.
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По данным отчета «СберУниверситета», технологии искусственного интеллекта становятся частью работы финансовых организаций. В ВТБ экономический эффект от использования ИИ оценивается примерно в 15 млрд рублей с планами увеличить показатель до 50 млрд рублей в ближайшие два года. В Т-банке эффект от применения технологии в операционных процессах составляет несколько десятков миллиардов рублей, а в Альфа-банке роботизированные системы выполняют около 3,5 млн операций ежемесячно, что сопоставимо с работой примерно 870 сотрудников.
Банк России отмечает, что 20% участников финансового рынка уже используют ИИ на постоянной основе, 15% реализуют пилотные проекты, а 61% рассматривают внедрение генеративных моделей.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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