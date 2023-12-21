Сбер поможет Москве в борьбе с углеродным следом в электротранспорте

Сбер собирается привлекать инвестиции для производства низкоуглеродной энергии в Москве с помощью своих информационно-технологических сервисов. Это позволит электротранспорту Москвы использовать энергию с минимальным углеродным следом, подтвержденным «зелеными» сертификатами в рамках добровольной сертификации Сбера.

Фонд «Транспортные инновации Москвы» будет руководить стратегией снижения углеродного следа в московском транспорте и его привлечением к «зеленой» сертификации. Планируется системная работа в 2024 году по внедрению устойчивых практик в городском транспорте для поддержки стратегии устойчивого развития.