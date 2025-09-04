Сбер предложил создать в России программу защиты от кибератак

По данным Сбера, кибератаки в России происходят каждые три минуты. За первые восемь месяцев 2025 года каждая вторая российская компания подверглась хакерским атакам. Общий ущерб для экономики оценивается примерно в 1,5 триллиона рублей. Количество атак на бизнес и государственные структуры выросло в три раза по сравнению с предыдущим периодом.

Особую тревогу вызывает снижение позиций России в глобальном рейтинге кибербезопасности Международного союза электросвязи. С пятого места в 2020 году страна опустилась на 58-е в 2024 году. Наблюдается смещение фокуса хакеров с финансового сектора на государственные учреждения.

Программа «ОСНОВА» предполагает создание ответственного органа на уровне государства, разработку стратегии и нормативно-правовой базы, развитие отечественной технологической базы, а также системы восстановления и адаптации к новым угрозам. Особый акцент делается на необходимости сильного лидерства для быстрых изменений.