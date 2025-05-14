Сбер представил AI-ассистент для поиска работы на базе GigaChat

Ранее платформа использовала чат-бота с ограниченными шаблонными ответами. Новый ассистент, благодаря технологии RAG и языковой модели GigaChat, генерирует ответы в реальном времени, совмещая поиск данных из базы и генерацию текста. Это повышает точность рекомендаций по зарплатам, навыкам и доступным позициям.

Сервис рассчитан на студентов, соискателей и школьников, выбирающих профессию. Также он поможет разработчикам образовательных программ: данные о востребованных компетенциях позволят обновлять учебные курсы, делая их актуальными для рынка труда.

Пилотная версия ассистента протестирована на вакансиях бизнес-аналитиков и системных аналитиков в Сибирском федеральном округе. В будущем его планируют масштабировать на все регионы России, добавив сотни специальностей.

Как отметил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин, цель проекта — сократить разрыв между запросами работодателей и навыками соискателей. Технология не гарантирует трудоустройство, но упрощает поиск подходящих вариантов. О готовности коммерческого запуска сервиса пока не сообщается.