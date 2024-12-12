Новая версия модели значительно улучшила качество и скорость генерации видеороликов по сравнению с предыдущими версиями. Пользователи теперь могут создавать видеоряд продолжительностью до 12 секунд в разрешении HD (1280×720). Модель позволяет генерировать видео с разным соотношением сторон для различных нужд. Одним из ключевых улучшений стала высокая четкость кадров и реалистичность движений генерируемых объектов, чего удалось достичь благодаря совместной работе научных и инженерных команд.

Для ускоренной генерации видео представлена версия Kandinsky 4.0 Video Flash, которая за 15 секунд создает видеоряд продолжительностью до 12 секунд в разрешении 480p. Эта версия особенно подойдет для быстрого создания коротких видеороликов.

Модель Kandinsky 4.0 Video была разработана командой Sber AI в сотрудничестве с Институтом AIRI, и доступ к ней первым получат художники, дизайнеры и кинематографисты. В течение 2025 года нейросеть станет доступна широкой аудитории.