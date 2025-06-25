Сбер представил инструмент для создания приложений с помощью ИИ

Создание приложения происходит в диалоговом режиме, а весь процесс занимает считанные минуты. После генерации проект готов к публикации и может быть сразу связан с репозиториями GitVerse. Инструмент подойдет как опытным разработчикам для быстрого прототипирования, так и пользователям без навыков программирования, поскольку позволяет описывать нужный функционал обычным языком.

GigaStudio интегрирован в экосистему GitVerse, что дает доступ к профессиональным инструментам разработки. Платформа также получила ряд обновлений: теперь сборки можно запускать в облаке даже для приватных репозиториев, увеличены лимиты на время сборки, что расширяет возможности автоматизации и тестирования.

Улучшена и работа с данными — добавлена поддержка Jupyter Notebooks и увеличены лимиты на хранение больших датасетов, что особенно важно для специалистов в области Data Science. Кроме того, обновлен API GitVerse, который теперь доступен в режиме раннего доступа. Это позволит разработчикам интегрировать платформу с другими сервисами и выстраивать собственные процессы более гибко.