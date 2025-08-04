Сбер представил модель для точной обработки текста на русском языке

Модель построена на базе GigaChat-3B и прошла трёхэтапное обучение: предварительное, тонкую настройку и мультизадачное. Архитектура была оптимизирована, что позволило сократить объём параметров на четверть без ухудшения качества. GigaEmbeddings уже доступна для использования на GitVerse и HuggingFace.

На рынке до сих пор не хватало эффективных решений для работы с русским языком. Большинство существующих инструментов требовали значительных ресурсов или давали слабые результаты при обработке текстов. Новая модель закрывает этот пробел, предлагая универсальный инструмент для различных отраслей.

GigaEmbeddings подходит для e-commerce, где особенно важен точный анализ пользовательских запросов, а также для создания интеллектуальных чат-ботов и RAG-систем, применяемых, например, в банках.