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В России
Опубликовано 16 апреля 2024, 17:27
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Сбер представил новую линейку умных телевизоров Sber Line S

В нее вошло 30 моделей
Сбер представил линейку умных телевизоров нового поколения под Sber Line S. Новая линейка состоит из более 30 моделей с экранами от 32 до 75 дюймов и разрешением от HD до UHD. Флагманской моделью стал 65-дюймовый телевизор на основе технологии miniLED с 512 зонами подсветки, обеспечивающий высокое качество изображения.
Сбер представил новую линейку умных телевизоров Sber Line S

© Ferra.ru

Телевизоры Sber Line S обладают улучшенными динамиками, обеспечивающими насыщенный звук и сохраняющими его чистоту даже на максимальной громкости. Оперативная память увеличена до 2 Гб для премиальных моделей и до 1,5 Гб для бюджетных, что повышает производительность устройств. Также каждый телевизор оснащен двухдиапазонным Wi-Fi для более стабильного соединения с интернетом.

Умные телевизоры Sber работают на российской операционной системе Салют ТВ, предоставляя доступ к популярным видеосервисам и онлайн-кинотеатрам, а также поддерживают голосовое управление при помощи ассистента Салют.

Цены на телевизоры линейки Sber Line S начинаются с 13 490 рублей, а флагманская модель Sber miniLED доступна по цене 149 990 рублей.

Сбер представил новую линейку умных телевизоров Sber Line S
© Сбер
Источник:Сбер
Автор:Ингела Воробьева
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#Россия
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#Сбер
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#телевизор