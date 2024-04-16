Сбер представил новую линейку умных телевизоров Sber Line S

Телевизоры Sber Line S обладают улучшенными динамиками, обеспечивающими насыщенный звук и сохраняющими его чистоту даже на максимальной громкости. Оперативная память увеличена до 2 Гб для премиальных моделей и до 1,5 Гб для бюджетных, что повышает производительность устройств. Также каждый телевизор оснащен двухдиапазонным Wi-Fi для более стабильного соединения с интернетом.

Умные телевизоры Sber работают на российской операционной системе Салют ТВ, предоставляя доступ к популярным видеосервисам и онлайн-кинотеатрам, а также поддерживают голосовое управление при помощи ассистента Салют.

Цены на телевизоры линейки Sber Line S начинаются с 13 490 рублей, а флагманская модель Sber miniLED доступна по цене 149 990 рублей.