Сбер представил новую линейку умных телевизоров Sber Line S

Опубликовано 16 апреля 2024, 17:27
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Сбер представил новую линейку умных телевизоров Sber Line SВ нее вошло 30 моделей
Сбер представил линейку умных телевизоров нового поколения под Sber Line S. Новая линейка состоит из более 30 моделей с экранами от 32 до 75 дюймов и разрешением от HD до UHD. Флагманской моделью стал 65-дюймовый телевизор на основе технологии miniLED с 512 зонами подсветки, обеспечивающий высокое качество изображения.
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Телевизоры Sber Line S обладают улучшенными динамиками, обеспечивающими насыщенный звук и сохраняющими его чистоту даже на максимальной громкости. Оперативная память увеличена до 2 Гб для премиальных моделей и до 1,5 Гб для бюджетных, что повышает производительность устройств. Также каждый телевизор оснащен двухдиапазонным Wi-Fi для более стабильного соединения с интернетом.
Умные телевизоры Sber работают на российской операционной системе Салют ТВ, предоставляя доступ к популярным видеосервисам и онлайн-кинотеатрам, а также поддерживают голосовое управление при помощи ассистента Салют.
Цены на телевизоры линейки Sber Line S начинаются с 13 490 рублей, а флагманская модель Sber miniLED доступна по цене 149 990 рублей.