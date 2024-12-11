Сбер представил умное кольцо с искусственным интеллектом

Основное отличие кольца — его высокая точность в сборе данных о состоянии организма. Кольцо плотно прилегает к коже, что позволяет более точно измерять такие параметры, как частота сердечных сокращений, температура тела, сатурация и уровень активности. Это устройство также удобно носить во время сна, что важно для точных измерений качества сна — одного из ключевых показателей здоровья.

Встроенные датчики и алгоритмы анализируют собранные данные и формируют такие метрики, как ресурс организма, уровень стресса и качество сна. В мобильном приложении пользователь получает подробную информацию о своем состоянии, а GigaChat MAX предлагает советы для улучшения здоровья и образа жизни.

Разработка кольца была основана на результатах сотен исследований и экспертиз в области медицины, включая сомнологию и физиологию. Искусственный интеллект GigaChat MAX, который лежит в основе рекомендаций кольца, был дообучен на медицинских данных и сдал экзамен по «Лечебному делу», что подтверждает его компетентность в области здоровья.

Умное кольцо Sber станет доступно для покупки в начале 2025 года.