Сбер примет участие в проекте «Технологическое наследие»

В проект уже поступают архивные материалы от семей исследователей, их коллег и учеников. Речь идет о документах, фотографиях, воспоминаниях и публикациях, которые помогают восстановить историю научных открытий и передачи знаний между поколениями.

Как отметила глава АСИ Светлана Чупшева, цифровые технологии позволят сделать эти материалы доступными для широкой аудитории. В рамках проекта планируется создать виртуальную аллею ученых и образовательные материалы.

По словам первого заместителя председателя правления Сбера Александра Ведяхина, в основе решения используются технологии компании, включая нейросеть GigaChat. На базе собранных данных будут формироваться цифровые ИИ-образы ученых.