Опубликовано 20 июня 2026, 19:271 мин.
Сбер примет участие в проекте «Технологическое наследие»АСИ сохраняет память об ученых
Сбер подключится к реализации проекта «Технологическое наследие», который развивает Агентство стратегических инициатив (АСИ) в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». Инициатива направлена на сохранение информации об ученых, научных школах и их вкладе в развитие науки и технологий в России.
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В проект уже поступают архивные материалы от семей исследователей, их коллег и учеников. Речь идет о документах, фотографиях, воспоминаниях и публикациях, которые помогают восстановить историю научных открытий и передачи знаний между поколениями.
Как отметила глава АСИ Светлана Чупшева, цифровые технологии позволят сделать эти материалы доступными для широкой аудитории. В рамках проекта планируется создать виртуальную аллею ученых и образовательные материалы.
По словам первого заместителя председателя правления Сбера Александра Ведяхина, в основе решения используются технологии компании, включая нейросеть GigaChat. На базе собранных данных будут формироваться цифровые ИИ-образы ученых.