Сбер протестировал компьютерное зрение на Горьковском автозаводе

Опубликовано 05 июня 2025, 23:251 мин.
Сбер протестировал компьютерное зрение на Горьковском автозаводеИИ-система контролирует качество сборки автомобильных рам
На Горьковском автозаводе завершилось тестирование системы компьютерного зрения, разработанной «Сбер Бизнес Софт». Пилотный проект был направлен на повышение точности сборки рам в прессовом цехе и снижение числа ошибок за счет автоматической проверки ключевых элементов конструкции.
© Ferra.ru
Система анализировала процесс установки первой поперечины и задней опоры двигателя — важных компонентов рамной конструкции. Также проверялась правильность выбора моделей этих деталей. Ранее контроль этих операций полностью зависел от человека, что не исключало вероятность ошибок.
Теперь интеллектуальная система автоматически фиксирует отклонения от нормы, снижая риски, связанные с человеческим фактором. Это особенно актуально на массовом производстве, где малейшая неточность может обернуться большими затратами от бракованной продукции.
Источник:Сбер
Автор:Ингела Воробьева
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