Сбер протестировал компьютерное зрение на Горьковском автозаводе

Система анализировала процесс установки первой поперечины и задней опоры двигателя — важных компонентов рамной конструкции. Также проверялась правильность выбора моделей этих деталей. Ранее контроль этих операций полностью зависел от человека, что не исключало вероятность ошибок.

Теперь интеллектуальная система автоматически фиксирует отклонения от нормы, снижая риски, связанные с человеческим фактором. Это особенно актуально на массовом производстве, где малейшая неточность может обернуться большими затратами от бракованной продукции.