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Опубликовано 07 мая 2024, 23:15
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Сбер проведет IT-конференцию GigaConf в Москве

На ней выступят более 50 спикеров
27 июня Сбер проведет конференциию GigaConf, на которой выступят более 50 спикеров из IT-индустрии. Мероприятие будет посвящено трендам в разработке программного обеспечения с акцентом на использование AI-технологий.
Сбер проведет IT-конференцию GigaConf в Москве

© Ferra.ru

GigaConf представляет собой площадку для обмена опытом создания передовых технологических решений и обсуждения влияния AI- и Open Source технологий на ИТ-индустрию. В рамках конференции участники смогут обсудить инструменты и сервисы разработчика, повысить производительность разработки с использованием AI и современных инструментов CI/CD, а также узнать о технических аспектах реализации сложных информационных систем и многом другом.

Организаторы GigaConf также приготовили музыкальную программу, включающую выступление легендарной рок-группы. Это станет отличным дополнением к интенсивной программе конференции и создаст неповторимую атмосферу.

Старший вице-президент и СТО Сбербанка, Андрей Белевцев, подчеркнул важность конференции GigaConf для российских разработчиков, которым необходимо быть в курсе последних тенденций в IT-индустрии и иметь доступ к передовым инструментам и знаниям.

Мероприятие пройдет на открытом воздухе в креативном пространстве «Дизайн-завод», что создаст комфортные условия для общения и нетворкинга. GigaConf ожидается как место, где каждый участник сможет найти что-то полезное для себя, независимо от уровня своих навыков.

Источник:Сбер
Автор:Ингела Воробьева
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#Сбер
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#технологии
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#москва