Сбер рассказал, как определить подделанные роботом видео и голосовые звонки

Технология дипфейков предоставляет возможность мошенникам осуществлять голосовые и видеозвонки от лица знакомых, коллег или даже представителей банков и правоохранительных органов. Они стремятся завоевать доверие жертвы, обманывая её и просив срочно перевести деньги.

Для распознавания дипфейков Сбербанк опубликовал ряд ключевых признаков на портале по киберграмотности «Кибрарий». Эти признаки включают нечёткое изображение лица, неестественные движения и мимику, а также отклонения в интонациях и выборе слов при аудиозвонке.

Чтобы определить дипфейк, можно запросить от человека действия, которые могут привести к сбоям технологии, такие как поправка волос или отпитие из чашки.

Кузнецов отметил, что использование дипфейков становится проще и доступнее, а мошеннические атаки становятся более массовыми. Однако стоит помнить, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не звонят по видео или голосовым сообщениям. При подозрительных обращениях необходимо самостоятельно связаться с предполагаемым отправителем, чтобы избежать мошенничества.