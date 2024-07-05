Сбер разработал ИИ для кол-центра

Опубликовано 05 июля 2024, 18:18
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Сбер разработал ИИ для кол-центраЧто повысит эффективность
На Финансовом конгрессе Банка России Александр Ведяхин из Сбербанка представил новые ИИ-решения для розничного взыскания и урегулирования. Одним из ключевых направлений стала модель нейропрофилей, которая оптимизирует подбор оператора колл-центра к клиенту, улучшая эффективность коммуникации.
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Кроме того, AI-помощник CoPilot использует данные СберПрофиля для подсказок операторам в реальном времени, а модель Speech2Text предлагает продукты клиентам на основе анализа разговоров. Роботы, работающие на базе ИИ, освобождают сотрудников от рутинных задач, выполняя до 90% звонков.
Нейросети также интегрированы в процессы анализа и урегулирования задолженностей, предоставляя операторам полную информацию о клиентах и их финансовом статусе. Это позволяет сделать взаимодействие с клиентами более персонализированным и эффективным.
GigaChat, другая разработка Сбера, значительно ускоряет обработку отчетов арбитражных управляющих, предоставляя точные данные и рекомендации по управлению проблемными активами.