Сбер разработал ИИ для кол-центра

Кроме того, AI-помощник CoPilot использует данные СберПрофиля для подсказок операторам в реальном времени, а модель Speech2Text предлагает продукты клиентам на основе анализа разговоров. Роботы, работающие на базе ИИ, освобождают сотрудников от рутинных задач, выполняя до 90% звонков.

Нейросети также интегрированы в процессы анализа и урегулирования задолженностей, предоставляя операторам полную информацию о клиентах и их финансовом статусе. Это позволяет сделать взаимодействие с клиентами более персонализированным и эффективным.

GigaChat, другая разработка Сбера, значительно ускоряет обработку отчетов арбитражных управляющих, предоставляя точные данные и рекомендации по управлению проблемными активами.